Wird sie saniert oder für immer geschlossen? Die Gewürzkette Violas' musste Insolvenz anmelden. Was das für die vier Filialen in Hamburg bedeutet.

Die bekannte Hamburger Gewürz-Kette Violas' ist in finanzielle Schieflage geraten. Das Amtsgericht hat eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Was Kunden jetzt wissen sollten.

„Avocado Update“, „Glückssalz“ oder „Arabisches Kaffeegewürz“: Bei „Violas'“ finden Kunden Gewürze, Feinkost, Küchenutensilien und Geschenke. Doch nun hat das Hamburger Unternehmen finanzielle Probleme.

Hamburg: Violas'-Läden bleiben offen

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Die gute Nachricht: Die Hamburger Läden in Eppendorf sowie in den Einkaufszentren EEZ und AEZ und im Hanseviertel bleiben regulär geöffnet, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Gideon Böhm mit. Auch die 21 weiteren Violas'-Geschäfte in Deutschland sind von der Insolvenz nicht unmittelbar betroffen.

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Denn das Verfahren betrifft ausschließlich die Hamburger „Violas‘ GmbH“, die als Franchisegeberin hinter den Geschäften steht. Die einzelnen Läden werden dagegen von selbstständigen Franchisenehmern betrieben. Das vorläufige Insolvenzverfahren bezeichnet die Phase zwischen Insolvenzanmeldung und dem richterlichen Entscheid, ob das tatsächliche Insolvenzverfahren eröffnet wird.

Die Geschäftsführerin Viola Fuchs hatte „Violas'” 1997 in Eppendorf gegründet. Nun ordnete das Amtsgericht Hamburg am 3. August auf ihren Antrag die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an. Nach Angaben des Unternehmens sind 25 Beschäftigte betroffen. Ihre Gehälter seien für drei Monate über das Insolvenzgeld abgesichert.

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Insolvenz: Wird die Gewürz-Kette saniert?

Als Gründe für die wirtschaftlichen Probleme nennt das Unternehmen vor allem gestiegene Kosten und die Kaufzurückhaltung der Verbraucher. „Violas’ verfügt über eine treue Kundschaft und eine starke Marke“, so Fuchs. Gleichzeitig hätten die vergangenen Jahre den gesamten Einzelhandel vor große Herausforderungen gestellt. „Deutlich gestiegene Kosten für Rohstoffe, Energie, Logistik und Personal sowie eine insgesamt zurückhaltende Konsumstimmung im ersten Halbjahr 2026 konnten wir trotz großer Anstrengungen nicht vollständig ausgleichen. Deshalb haben wir uns entschieden, den Weg einer Sanierung einzuschlagen, um das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen.“

Wie es mit der Firma weitergeht, ist noch offen. Derzeit werden die Sanierungsaussichten geprüft. Nach Angaben der Beteiligten laufen bereits erste Gespräche über eine mögliche Fortführung.

„Als starke Marke mit entsprechender Kundenbindung verfügt Violas‘ über einen guten Ruf“, ergänzt Böhm. „Ich bin zuversichtlich, dass Violas‘ als Franchisegeberin im Rahmen einer übertragenden Sanierung fortgeführt werden kann.“ Heißt auf deutsch: Das Geschäft würde weitergeführt, aber von einem anderen noch zu findenden Besitzer.