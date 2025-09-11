Bekannte Hamburger Illustratorin stirbt nach schwerer allergischer Reaktion

Die mehrfach preisgekrönte Illustratorin Jutta Bauer starb im Alter von 70 Jahren. Ihr Tod kam unerwartet.

Die Hamburger Illustratorin und Autorin Jutta Bauer ist tot. Die 70 Jahre alte Künstlerin starb am Mittwoch unerwartet in Schwerin an den Folgen eines anaphylaktischen (allergischen) Schocks, wie der Carlsen Verlag in Hamburg mitteilte.

Bauer wurde den Angaben zufolge durch ihre Arbeit für die Frauenzeitschrift „Brigitte“ ab Mitte der 1980er Jahre als Comiczeichnerin und Cartoonistin einem breiteren Publikum bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Fluchtkrise 2015: Einiges erreicht, „vieles ist aber auch total gescheitert“

Sie illustrierte zahlreiche Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Zu Bauers erfolgreichsten Büchern gehören demnach „Die Königin der Farben“, „Selma“ und „Opas Engel“. Ausgezeichnet wurde die Illustratorin unter anderem mit dem Hans Christian Andersen-Preis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis für ihr Lebenswerk. (dpa)