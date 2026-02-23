Bekannte Autovermietung schließt für immer – diese Filialen in Hamburg sind betroffen

Die bekannte Hamburger Autovermietung Starcar macht nach fast 39 Jahren endgültig dicht. Nach der Insolvenz im Herbst 2025 wurde nun klar: Es konnte kein Investor gefunden werden, der das Unternehmen noch rettet. Jetzt werden die letzten Standorte geschlossen.

Betroffen sind auch Filialen in Hamburg: Die Starcar-Stationen in City-Süd (Hamm), Langenhorn und Altona öffnen noch bis zum 28. Februar, um Fahrzeugrückgaben abzuwickeln – danach ist endgültig Schluss.

Starcar: Betriebsabwicklung fürs erste Quartal geplant

Starcar war seit seiner Gründung 1987 in der Hansestadt beheimatet und gehörte mit mehr als 100 eigenen Standorten zu den größeren deutschen Anbietern neben Sixt, Europcar und Hertz. Nach der Insolvenz wurde der Geschäftsbetrieb bereits Ende Dezember eingestellt.

Bis zuletzt hoffte die Starcar-Belegschaft, dass es zu einer Übernahme durch einen Konkurrenten oder Investor kommt – aber ohne Erfolg. Der Insolvenzverwalter Dr. Christoph Morgen bestätigte gegenüber „Bild“, dass eine geordnete Betriebsabwicklung noch während des ersten Quartals abgeschlossen werden soll.

Das könnte Sie auch interessieren: Virus tötet 72 Tiger in Erlebnispark – heftige Kritik

Mit der Schließung von Starcar geht ein Stück Mobilitätsgeschichte verloren – rund 170 Mitarbeiter waren zuletzt noch im Unternehmen beschäftigt. Kunden mit offenen Mietverhältnissen müssen ihre Fahrzeuge bis Ende Februar zurückgeben. (rei)