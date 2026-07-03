Mit kaltgepressten Saftkuren wurde das Hamburger Unternehmen bundesweit bekannt – nun hat Kale&Me Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb soll vorerst weiterlaufen.

Ralf Dümmel ist einer der Investoren aus der Show „Höhle der Löwen“ (Archivbild). picture alliance/dpa

Das Hamburger Saft-Start-up Kale&Me, das unter anderem durch einen Auftritt in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, hat Insolvenz angemeldet. Das zuständige Amtsgericht hat ein vorläufiges Insolvenzverfahren angeordnet und einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.

Kale&Me wurde 2015 gegründet und vertreibt kaltgepresste Säfte sowie Saftkuren. Mit dem Konzept und dem Auftritt in der Gründershow machte sich das Unternehmen bundesweit einen Namen.

„Kale&Me“: Betrieb soll vorerst weiterlaufen

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Das Amtsgericht Hamburg ordnete inzwischen die vorläufige Insolvenzverwaltung an. Ziel des Verfahrens ist es, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu prüfen und die vorhandenen Vermögenswerte zu sichern.

Der vom Gericht bestellte, vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Dr. Hans-Joachim Berner von der Hamburger Kanzlei Kösterberner, erklärte dem „Abendblatt“, dass der Geschäftsbetrieb trotz des Insolvenzantrags zunächst ohne Einschränkungen weiterlaufen solle. Parallel werde nach Investoren und einer langfristigen Lösung gesucht. (rei)