Knaack-Kran im Volksparkstadion

Lotto King Karl stimmte bei einem Heimspiel des HSV vom Knaack-Kran aus die Fans ein (Archivbild). Foto: picture alliance / xim.gs | xim.gs / Philipp Szyza

  • Wilhelmsburg

Bekannt aus dem HSV-Stadion: Hamburger Unternehmen ist insolvent

Ein Hamburger Traditionsunternehmen ist pleite: Knaack-Krane – bekannt aus dem Volksparkstadion, wo sogar Lotto King Karl auf einem ihrer Kräne die HSV-Hymne sang – hat Insolvenz angemeldet.

Wie der NDR berichtet, ist die Kranvermietung Knaack aus Wilhelmsburg pleite. Schon Ende September soll das Traditionsunternehmen einen vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt haben. Vorerst läuft der Geschäftsbetrieb weiter – doch laut Bild-Zeitung bangen jetzt mehr als 100 Mitarbeiter um ihre Jobs.

Das Unternehmen Knaack ist in Norddeutschland vor allem für die Vermietung von Kränen und Arbeitsbühnen bekannt. Erst 2023 wurde es von der niedersächsischen Hüffermann-Gruppe übernommen – einem ebenfalls auf Krandienste spezialisierten Anbieter.

Zuletzt soll auch der Hüffermann Krandienst Insolvenz angemeldet haben. Als Gründe gelten die anhaltend schwache Konjunktur und ein Einbruch im Kranhandel – verschärft durch hohe US-Einfuhrzölle. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

