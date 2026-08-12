Mit Metalldetektoren wollen Kinder einen Schatz finden. Doch dann machen sie eine gefährliche Entdeckung auf einem Spielplatz.

Schock bei der Schatzsuche! Kinder sind in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) auf einen gefährlichen Fund gestoßen. Sie entdeckten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei mitteilte. Experten bargen das Geschoss, niemand wurde verletzt. Und von der Polizei gab es ein Lob.

Zwei Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren machten sich am Dienstagabend mit Metalldetektoren auf die Suche nach einem Schatz. Doch statt wertvolles Edelmetall zu finden, entdeckten sie die Granate auf einem Spielplatz eines Campingplatzes.

Granate aus Zweitem Weltkrieg – Polizei lobt Kinder

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Die Kinder verließen den Bereich sofort und alarmierten die Einsatzkräfte. „Sie haben sich genau richtig verhalten“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Spezialisten stellten schließlich fest, dass es sich um eine transportfähige Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Sie transportierten den gefährlichen Fund ab, eine Sprengung vor Ort war nicht erforderlich. (dpa/mn)