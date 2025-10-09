„Großstadtrevier“-Star stirbt bei Fahrradunfall

Am 28. September kam es in Rotherbaum zu einem schweren Radunfall: Eine 41-Jährige prallte mit voller Wucht gegen die Beifahrertür eines haltenden Autos, die sich unvermittelt geöffnet haben soll, und starb einige Tage später an ihren schweren Verletzungen. Nun kommt heraus: Es handelt sich um die bekannte Schauspielerin Wanda Perdelwitz.

Zunächst hatte die „Bild“ berichtet. Auch die Agentur der Künstlerin erklärt der MOPO gegenüber am Donnerstag: „Mit großer Trauer bestätigen wir den Tod der Schauspielerin Wanda Perdelwitz, die bei einem tragischen Unfall verstorben ist. Wanda war außergewöhnlich als Künstlerin und Mensch – leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden.”

Hamburg: Perdelwitz starb beim Dooring-Unfall

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.40 Uhr an der Straße An der Verbindungsbahn. Dort hatte ein stadteinwärts fahrender Camper direkt neben dem dortigen Fahrradstreifen angehalten, um einen Beifahrer aussteigen zu lassen. Die von hinten herannahende Schauspielerin fuhr nahezu ungebremst gegen die plötzlich geöffnete und auf den Radweg ragende Tür und zog sich dabei laut Polizei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Im Krankenhaus erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Wanda Perdelwitz (l.) war zehn Jahre lang Teil der „Großstadtrevier“-Crew, spielte die Kommissarin Nina Sieveking. xEIBNER/1902_HHx EP_eer Wanda Perdelwitz (l.) war zehn Jahre lang Teil der „Großstadtrevier“-Crew, spielte die Kommissarin Nina Sieveking.

Radunfälle dieser Art werden als „Dooring“ bezeichnet – sie passieren, wenn Autofahrer Fahrzeugtüren unachtsam öffnen und so für Radfahrer aus dem Nichts ein Hindernis entsteht. In diesem Jahr sind nach Angaben des ADFC in Hamburg bislang zehn Radfahrer tödlich verunglückt, so viele wie im gesamten Vorjahr.

Vielen Hamburgern ist Perdelwitz vor allem durch die Serie „Großstadtrevier“ (ARD) bekannt, in der sie neun Jahre lang die Polizistin Nina Sieveking verkörpert hatte. Auch in den Sendungen „Traumschiff“, „SOKO Hamburg“ oder „Morden im Norden“ trat die 41-Jährige auf. Perdelwitz stammt ursprünglich aus Berlin, lebte aber in Hamburg. Zuletzt war sie beim Filmfest Hamburg zu Gast. Perdelwitz setzte sich für den Zukunftsentscheid ein, war Botschafterin für Frauenrecht bei „Terre des Femmes“. Sie hinterlässt einen sechsjährigen Sohn. (mp)