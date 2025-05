Bei diesem Edel-Italiener steht jetzt ein ganz besonderes Event an

Seit knapp zwei Jahren residiert das italienische Szene-Restaurant „Edmondo“ an den Hohen Bleichen. Jetzt steht in der Location ein ganz besonderes Event an.

Die Bänke, Stühle und Hocker sind im „Edmondo“ mit Samt bekleidet, über der Bar gibt es eine Discokugel und die meterhohen Regale an den Seiten sind bis oben hin gefüllt mit Spirituosen: Das im April 2023 eröffnete „Edmondo“ hat sich längst zu einem Gastro-Hotspot in der Innenstadt entwickelt. Ohne Reservierung ist es schwierig, einen Platz zu bekommen.

„Edmondo“ veranstaltet Flohmarkt für guten Zweck

Am Sonntag, 25. Mai öffnet das Restaurant ab 10 Uhr die Türen für den „Sommer Mercatino“, einen Flohmarkt für den guten Zweck. Auf der Terrasse gibt es laut den Veranstaltern „Fundstücke mit Geschichte und Herz – von sizilianischem Geschirr über kunstvolle Gläser bis hin zu kleinen Schätzen aus der Welt von Edmondo und Big Squadra.“ Big Squadra ist der deutsche Name der Firmengruppe, zu der das „Edmondo“ gehört. Insgesamt betreibt die Gruppe 28 Restaurants in ganz Deutschland.

Der gesamte Erlös des Flohmarkts wird an die SOS Kinderdörfer gespendet. Der Verkauf geht bis 14 Uhr, außer es ist vorher schon alles ausverkauft.

Das Gebäude, in das das „Edmondo“ im Jahr 2023 gezogen ist, war vorher die Fläche des Szenelokas „Die Bank“. Lange davor diente der stattliche Bau an den Hohen Bleichen einst als Hypothekenbank, dessen historische Fassade immer noch den Straßenzug prägt. (aba)