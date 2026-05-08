700 Stände, kein Zentrum: Rellingen wird am 10. Mai ein riesiger Flohmarkt

Kein zentraler Platz, kein Gedränge auf engem Raum, sondern ein ganzer Ort als Verkaufsfläche: In Rellingen wird der Flohmarkt am 10. Mai zur XXL-Ausgabe. Mehr als 700 Stände verteilen sich über das gesamte Gemeindegebiet. Wer hier stöbern will, schafft sein Tagesziel von 10.000 Schritten.

Zusammenfassung:

Rellingen verwandelt sich am 10. Mai in einen riesigen Flohmarkt mit über 700 Ständen.

Mehr als 200 Standorte im gesamten Gemeindegebiet bieten Schnäppchenjägern ein breites Angebot.

Besucher können eine digitale Karte nutzen oder spontan durch die Straßen schlendern.

Rellingen im Kreis Pinneberg wird am 10. Mai erneut zum Treffpunkt für Schnäppchenjäger aus der Region. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die komplette Gemeinde in einen riesigen Flohmarkt – und das Konzept bleibt bewusst anders als üblich. Statt einer zentralen Fläche verteilen sich die Stände über den ganzen Ort. Nach Angaben der Gemeinde sind aktuell mehr als 200 Standorte mit rund 700 einzelnen Verkaufsständen registriert. Verkauft wird dabei ausschließlich auf privaten Grundstücken, öffentliche Flächen sind für private Anbieter nicht vorgesehen.

XXL-Flohmarkt und verkaufsoffener Sonntag – Rellingen wird zum Shopping-Paradies

Ergänzend richtet die Gemeinde zusätzliche Standorte ein – unter anderem am Rathaus, im Arkadenhof sowie auf Schulhöfen wie der Brüder-Grimm-Schule und der Erich-Kästner-Schule. Ein Teil dieser Flächen ist bereits vergeben, für einige werden Standgebühren erhoben.

Besucher erwartet ein breites Angebot von Kleidung über Bücher und Spielzeug bis hin zu Haushaltswaren. Wer gezielt vorgehen will, kann vorab eine digitale Karte nutzen, auf der die Stände eingetragen sind. Gleichzeitig lebt das Konzept auch vom spontanen Entdecken – einfach durch die Straßen schlendern und schauen, was sich ergibt.

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Parallel findet im gesamten Ort ein verkaufsoffener Sonntag statt. Zusätzlich läuft am selben Tag ein weiterer Flohmarkt auf dem Gelände des Hagebaumarkts in der Eichenstraße. Dort wird klassisch zentral organisiert verkauft – von 8 bis 16 Uhr. (apa)