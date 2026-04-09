Bei Hamburg: Baby kommt auf der Autobahn zur Welt

Auf dem Standstreifen der A23 bei Halstenbek kommt es am Abend zu einer Geburt. Das ungeplante Ereignis war nicht nur für die Mutter und ihr Neugeborenes besonders.

Eine Frau hat ihr Baby in einem Auto auf dem Strandsteifen der Autobahn bei Halstenbek-Krupunder (Kreis Pinneberg) zur Welt gebracht. Rettungskräfte seien am Mittwochabend „zu einem besonderen Einsatz” auf der A23 gerufen worden, teilte ein Sprecher der Freiwillige Feuerwehr Rellingen mit. Als die Feuerwehr eintraf, waren ihm zufolge Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort.

Geburt auf der A23: Außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr

„Wir waren eine bis zwei Minuten nach der Geburt da und haben mit den großen Feuerwehrautos den Standstreifen abgesperrt”, sagte der Sprecher. Rund 24 Feuerwehrleute seien eine Stunde lang im Einsatz gewesen. Sie sicherten demnach das geparkte Auto ab und unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung von Mutter und Neugeborenem auf der Autobahn. Anschließend wurden Mutter und Kind in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei -11 Grad: Dieses Baby kam im Auto zur Welt!

Dem Sprecher zufolge war es für die Feuerwehr „ein außergewöhnlicher und zugleich sehr schöner Einsatz, der den Beteiligten sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird”. (dpa/mp)