Bei Filmfest: Star-Regisseur setzt Nordsee-Legende ein Denkmal

Mehr als 120 Filme aus aller Welt laufen vom 5. September bis zum 4. Oktober über die Leinwände Hamburger Kinos. Nun hat das Filmfest Hamburg seine ersten Filme verkündet – darunter Deutschland- und Weltpremieren.

Ein Höhepunkt ist nun bekannt: Der Film „Amrum“ feiert beim Filmfest Hamburg in der Sektion „Große Freiheit” seine Premiere in Deutschland. Der Film unter der Regie von Faith Akin basiert auf den Kindheitserinnerungen von Regisseur Hark Bohm. Er handelt vom zwölfjährigen Nanning (Jasper Billerbeck), der 1945 seiner Mutter auf der Nordseeinsel Amrum beim Überleben hilft. In Hauptrollen standen Laura Tonke, Jasper Billerbeck, Diane Kruger, Matthias Schweighöfer und Detlev Buck vor der Kamera. Nach der Deutschlandpremiere mit Cast und Crew in Hamburg startet „Amrum“ am 9. Oktober in den Kinos.

„Filmfest Hamburg“: Am 3. Oktober ist „Tag des freien Eintritts“

In der Sektion „Hamburger Premieren” wird das Langfilm-Debüt „Lonig & Havendel” von Claudia Tuyết Scheffel ausgestrahlt. Der Film lässt sich in die Genres Mystery und Märchen einordnen. Zentrale Themen sind: Identität, Herkunft und Heimat. Die Handlung dreht sich um eine vietnamesische Berufsschülerin, die im Erzgebirge eine Parallelwelt entdeckt.

In der gleichen Sektion wird der Film „Yunan” beim Filmfest Hamburg gezeigt. Darin sucht der Exil-Schriftsteller Munir Erneuerung auf einer abgelegenen Insel – gedreht wurde „Yunan” auf der Hallig Langeneß. Als Valeska spielt Hanna Schygulla in der Hauptrolle die Besitzerin einer Pension. „Yunan” war der einzige arabische Beitrag der diesjährigen „Berlinale”. Der syrische Regisseur Ameer Fakher Eldin war schon 2021 mit „Der Fremde” beim Filmfest vertreten.

Festivalkinos sind in diesem Jahr das Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und das Studio-Kino. Die Besonderheit: Am 3. Oktober ist der „Tag des freien Eintritts”. An diesem Tag sind die Filme in allen Festivalkinos kostenlos. Das vollständige Programm erscheint am 9. September. (mp)