Bei Erkältung und Corona-Verdacht: Hamburg hat jetzt zwei Infekt-Notfallpraxen

Die Notfallpraxen in Altona und Farmsen werden zu reinen „Infektpraxen“, die nur noch Patienten mit Erkältungssymptomen behandeln und auf Corona testen. So sollen sich bei der Versorgung abends und am Wochenende Notfallpatienten mit und ohne Coronaverdacht nicht begegnen.



Die beiden Infekt-Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) liegen an der Stresemannstraße 54 (Altona) und am Berner Heerweg 124 (Farmsen).



Bei Corona-Verdacht: Hamburg hat jetzt zwei Infekt-Notfallpraxen

Normalerweise treffen hier abends und an den Wochenenden Menschen mit unterschiedlichsten Maleschen aufeinander, vom Schnitt mit dem Küchenmesser bis zur Blasenentzündung. Jetzt sollen an den beiden Standorten nur noch Erkältungspatienten versorgt werden.

Notfallpraxen ohne Corona-Verdacht

Wer außerhalb der normalen Praxiszeiten einen Notfall ohne Corona-Symptome erleidet, dem stehen derzeit nur die kassenärztlichen Notfallpraxen am UKE, in Harburg im Asklepios Klinikum (Eißendorfer Pfedeweg 52) sowie am Krankenhaus Reinbek (Hamburger Straße 41) zur Verfügung.



Mit dieser Aufteilung sollen sich in der Pandemie Patienten mit und ohne Corona-Symptome in den Notfallpraxen nicht begegnen. Hausärzte versuchen diese Trennung durch extra Wartezimmer oder unterschiedliche Sprechzeiten sicher zu stellen.



Hamburger Notfallpraxen für Corona-Patienten

„In diesem Winter haben viele Menschen, die erkältet sind, die Angst, es könnte ja auch Corona sein“, betont Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender der Vertreterversammlung der KV Hamburg, „aus diesem Grund ist die konsequente Trennung von Patienten mit Infektbeschwerden, die mit Corona infiziert sein könnten, und Patienten ohne Infektbeschwerden besonders wichtig.“

Notfallpraxen Hamburg: Öffnungszeiten

Die Notfallpraxen der KVH bieten hausärztliche Versorgung außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 19 bis 24 Uhr, Mittwoch 13 bis 24 Uhr, Samstag und Sonntag 7 bis 24 Uhr.