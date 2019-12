Behörde warnt vor Stau-Chaos: Die A7 wird gleich zweimal voll gesperrt

Schnelsen -

Ein Ende ist in Sicht! Seit dem vergangenen Jahr rollt der Verkehr auf der A7 im Nordwesten der Stadt durch Hamburgs ersten Lärmschutztunnel. Bisher teilen sich beide Fahrtrichtungen eine Röhre, das soll sich jetzt ändern. Zum Schluss wird es allerdings noch einmal richtig eng: Die komplette Inbetriebnahme des Tunnels fordert gleich zwei A7-Vollsperrungen!

Der erste von drei Lärmschutztunneln in Schnelsen steht kurz vor der Fertigstellung. Endlich gibt es grünen Licht: Das Baukonsortium Via Solutions Nord will den Verkehr durch beide Röhren leiten. Doch die abschließenden Arbeiten am Tunnel ziehen zwei Vollsperrungen mit sich.

Hamburg: Zwei A7-Vollsperrungen in der kommenden Woche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3./4. Dezember) werden zwischen 22 und 5 Uhr Funktionstests durchgeführt, so ein Sprecher von Via Solutions Nord. Die A7 wird zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord voll gesperrt werden.

Das größere Übel folgt am zweiten Adventswochenende. Von Freitagabend (6. Dezember) 22 Uhr bis Montagmorgen (9. Dezember) 5 Uhr wird die A7 im selben Abschnitt noch einmal komplett gesperrt werden.

Hamburg-Schnelsen: A7 ein komplettes Wochenende gesperrt

Die Verkehrsbehörde warnt vor größeren Verkehrsbehinderungen am zweiten Adventswochenende. Autofahrer sollten möglichst auf Busse und Bahnen umsteigen. Dem überregionalen Verkehr wird geraten, über die A1 auszuweichen.

Die Verkehrsbehörde empfiehlt, bereits am Horster Dreieck im Süden Hamburgs auf die A1 zu fahren und auf dieser Autobahn bis Bargteheide zu bleiben. Von dort geht es weiter über die A21 und die B205 zur A7 bei Neumünster. In Richtung Süden (Hannover) sollen Autofahrer die Umleitung in umgekehrter Richtung ab Neumünster nutzen.

A7-Deckel: Endgültige Fertigstellung im nächsten Jahr

Die endgültige Verkehrsführung mit jeweils drei Spuren in Nord- und Südrichtung soll allerdings erst im ersten Quartal 2020 eingerichtet werden. Zunächst müssen vor den beiden Tunnelportalen noch Mittelstreifenüberleitungssysteme gebaut werden. Diese sollen bei einer Störung in einer Tunnelröhre den gesamten Verkehr automatisch durch die zweite Röhre leiten.

Für Autofahrer im Nordwesten Hamburgs gibt es ab Montag (9. Dezember) noch eine kleine Verbesserung: Nach fast zweieinhalb Jahren soll die Auffahrt Schnelsen in Richtung Hannover wieder freigegeben werden. (dpa/mp)