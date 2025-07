Er sieht eigentlich ganz harmlos aus, ist kaum größer als eine Kaffeebohne und am Hals schillert er goldgrün. Doch der Japankäfer kann riesige Schäden anrichten. Deshalb warnt das Landwirtschaftsministerium jetzt davor, ihn versehentlich mit dem Gepäck einzuschleppen. Die Stadt Hamburg kündigt an, die Überwachungsmaßnahmen am Flughafen zu verstärken.