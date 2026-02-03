„Bessere Wahl“: Immer mehr Hamburger steigen aufs Rad – Autoverkehr sinkt

Immer mehr Hamburger steigen aufs Rad – während die Zahl der Autos und Autofahrten sinkt. Die Verkehrsbehörde wertet diese Entwicklung als Zeichen für nachhaltige Mobilität.

Der Radverkehr in Hamburg hat nach Berechnungen der Verkehrsbehörde im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Gleichzeitig ist der Autoverkehr rückläufig. Nach Angaben der Behörde stieg der Radverkehr im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um vier Prozent. Im Vergleich zu 2019 betrug das Plus sogar 32 Prozent. Und seit 2000 habe sich der Radverkehr mit 118 Prozent mehr als verdoppelt.

Autoverkehr in Hamburg geht immer weiter zurück

Der Autoverkehr sei dagegen im vergangenen Jahr um ein Prozent zurückgegangen, nachdem er bereits 2024 um zwei Prozent gesunken sei. Seit 2019 habe der Kfz-Verkehr um 12 Prozent in Hamburg abgenommen, im Vergleich zum Jahr 2000 um 19 Prozent. Die Zahl der in Hamburg zugelassenen Autos sank den Angaben zufolge im vergangenen Jahr um rund 3000 – während die Einwohnerzahl der Hansestadt weiter steigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Er zerrte eine 18-Jährige in den Tod: Neue Details zum Täter von Wandsbek

Dass der Radverkehr weiter zunehme und der Autoverkehr zurückgehe, sei ein weiteres Signal für den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). „Wir arbeiten daran, die Alternativen zum eigenen Auto so attraktiv zu gestalten, dass sie die bessere Wahl für immer mehr Bewohner unserer Stadt sind.“ (dpa/mp)