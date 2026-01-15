mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Versiegelung Haus Balat

Mit Unterstützung der Polizei räumt die Baubehörde das Haus der Balats. Foto: Bettina Blumenthal

  • Marmstorf

paidBehörde lässt Vater mit zwei Kindern räumen – Haus versiegelt, Familie obdachlos

kommentar icon
arrow down

Mitten im Winter: Erhan Balat und seine Kinder (beide 6) waren in ihrem Häuschen, als Vertreter der Baubehörde mit Polizeiverstärkung anrückten und das Gebäude zwangsräumten. Vater und Kinder haben jetzt keine Bleibe, aber laut Bezirk Harburg darf in dem Gebiet nicht gewohnt werden. Die Balats sind längst nicht die Einzigen, die dort dauerhaft leben. Wieso wurde nun nur bei ihnen mit solcher Härte durchgegriffen? Und wie geht es nun weiter?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test