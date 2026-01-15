Mitten im Winter: Erhan Balat und seine Kinder (beide 6) waren in ihrem Häuschen, als Vertreter der Baubehörde mit Polizeiverstärkung anrückten und das Gebäude zwangsräumten. Vater und Kinder haben jetzt keine Bleibe, aber laut Bezirk Harburg darf in dem Gebiet nicht gewohnt werden. Die Balats sind längst nicht die Einzigen, die dort dauerhaft leben. Wieso wurde nun nur bei ihnen mit solcher Härte durchgegriffen? Und wie geht es nun weiter?





