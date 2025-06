Erdbeermond über Hamburg – wer ihn verpasst hat, muss richtig lange warten

Riesengroß und orangerot gefärbt: Der Juni-Vollmond, auch Erdbeermond genannt, bot in der Nacht zum Donnerstag ein beeindruckendes Natur-Schauspiel über Hamburg. So tief wie in der vergangenen Nacht steht er nur alle 18 Jahre am Himmel.

Zum Glück spielte das Wetter mit: Keine Wolke trübte den Blick auf den orangerot schimmernden Erdtrabanten. Seinen Spitznamen hat der Juni-Vollmond jedoch nicht von der Färbung, die er – häufig, aber nicht immer – hat. Die Bezeichnung verweist auf die Erntezeit für Erdbeeren, die in diesem Monat beginnt.

Das könnte Sie auch interessieren: So geht es in Poppenbüttel weiter: Wohnen, Parken, Beachclub

Steht der Vollmond besonders tief, führt dies von der Erde aus gesehen zu einer besonders kräftigen Rot- oder Orangefärbung. Das ist alle 18 Jahre im Juni der Fall. Das nächste Mal wird so ein Farbspektakel also erst wieder im Jahr 2043 zu sehen sein – wenn das Wetter mitspielt. (tst)