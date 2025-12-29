Bedrohungslage im Phoenix-Viertel – mutmaßlicher Täter auf der Flucht

Im Harburger Phoenix-Viertel läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Informationen kam es an der Kalischerstraße zu einer Bedrohungslage mit einer Waffe. In der Folge rückten schwer bewaffnete Einsatzkräfte an.

Die Polizei sperrte die Reinholdstraße zwischen der Wilstorfer Straße und der Maretstraße weiträumig ab. Auch die Wilstorfer Straße war zeitweise gesperrt, um eine Gefährdung unbeteiligter Personen auszuschließen. Dadurch kam es im Bereich Harburg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bedrohungslage mit Schusswaffe: Wohnung durchsucht

Im Rahmen des Einsatzes wurde auch die Unterstützungseinheit (USE) hinzugezogen. Einsatzkräfte durchsuchten eine Wohnung in einem Wohnhaus oberhalb der Eddelbüttelstraße, da zunächst Hinweise vorlagen, dass der mutmaßliche Täter dorthin geflüchtet sein könnte. In der Wohnung wurde jedoch keine Person angetroffen. Die Durchsuchung dauert aktuell noch an.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich der Täter und das Bedrohungsopfer gekannt haben. Weitere Details zum Hintergrund der Tat oder zum Verbleib des Tatverdächtigen waren zunächst nicht bekannt.