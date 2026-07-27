Nach dem Aus des legendären Kiez-Friseurs muss auch das Inventar weichen. Doch ganz besondere Erinnerungsstücke könnten gerettet werden.

„Salon Harry” an der Davidstraße auf St. Pauli war eine Institution: Nicht nur Kiez-Nachbarn und Rotlichtgrößen, sondern auch Politiker und die Beatles ließen sich hier frisieren und stylen. Nach mehr als 120 Jahren ist Schluss, bis Ende Juli muss alles raus. Doch wohin mit dem historischen Inventar?

Nachdem der Laden nun dicht ist, müsse bis zum Ende des Monats alles herausgeräumt und die Räume zurückgebaut werden: die schweren Friseursessel mit ihren dunklen Lederpolstern, die Mahagoniwand mit den Spiegeln, die grünen Marmortischplatten und die Glaskugelleuchten mit ihren Messinghaltern. „Das geht alles in die Mülle”, sagte Ute Bickeleit (63) noch vor wenigen Tagen im Interview mit der dpa. Sie führte den Laden seit 1988 gemeinsam mit Franz Stenzel (82).

Kultobjekte für den Müll?

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Im Interview mit dem Spiegel sagte Bickeleit zuletzt: „Franz will am liebsten alles behalten, ich will so viel wie möglich wegschmeißen. Außer den Stühlen, auf denen die Beatles einst saßen. Die verkaufe ich bei ‚Bares für Rares‘.”

Ob sie es damit tatsächlich in die Sendung schafft? In der ZDF-Trödelshow werden Antiquitäten und besondere Sammlerstücke zunächst von Experten bewertet und dann vor laufender Kamera an Händler verkauft.

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Auf diesen Sesseln sollen die Beatles gesessen haben

Zuletzt standen die Beatles-Stühle im Keller: Im Jahr 1974 mussten sie der neuen Mahagoni-Einrichtung weichen. Doch noch immer erinnert eine handschriftliche Notiz des Star-Club-Mitgründers Horst Fascher unter einem Sitzpolster an die Geschichte der Beatles: Nachdem Astrid Kirchherr den Beatles 1961 die Haare geschnitten hatte, soll Friseur Harry die schiefen Pilzköpfe in Form gebracht haben.

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Mit der Schließung des „Salon Harry“ auf St. Pauli beginnt für seine Betreiber der Ruhestand. Eine Nachfolge konnten sie nicht organisieren. Einen festen Mietvertrag gab es schon seit Jahren nicht mehr. Das Mietverhältnis wurde seit Jahren immer wieder verlängert, nun beendete der Vermieter es endgültig. (mp)



