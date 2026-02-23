Ein Brief an Kulturschaffende und andere Institutionen in Harburg hat für riesige Aufregung gesorgt. Es ist die Rede von einem „Versuch der Einschüchterung“ und die Empörung ist groß. Ausgerechnet etablierten Projekten und Künstlern, aber auch bekannten öffentlichen Veranstaltungen, droht das Aus.



Ob Sommer im Park, Hafenfest, Kunstkarawane oder SuedKultur Lesetage – die Kultur ist in Harburg wie in allen anderen Bezirken auf die finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen. Deshalb sorgt ein Brief jetzt für große Verunsicherung bei Kulturschaffenden im Bezirk. Öffentlich gemacht wurde das durch Suedkultur, das Netzwerk der Kulturschaffenden im Bezirk.







