mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Frauen bei Festival

Frauen bei einem Open Air Festival (Symbolbild). Wird es jetzt für Sommer im Park eng? Foto: dpa/Daniel DeSlover

  • Harburg

paidBeängstigender Brief: Kulturprojekte sprechen von „Einschüchterung“

kommentar icon
arrow down

Ein Brief an Kulturschaffende und andere Institutionen in Harburg hat für riesige Aufregung gesorgt. Es ist die Rede von einem „Versuch der Einschüchterung“ und die Empörung ist groß. Ausgerechnet etablierten Projekten und Künstlern, aber auch bekannten öffentlichen Veranstaltungen, droht das Aus.

Ob Sommer im Park, Hafenfest, Kunstkarawane oder SuedKultur Lesetage – die Kultur ist in Harburg wie in allen anderen Bezirken auf die finanzielle Unterstützung der Stadt angewiesen. Deshalb sorgt ein Brief jetzt für große Verunsicherung bei Kulturschaffenden im Bezirk. Öffentlich gemacht wurde das durch Suedkultur, das Netzwerk der Kulturschaffenden im Bezirk.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test