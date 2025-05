Beachclub in Hamburgs City wieder eröffnet – mit einem ungewöhnlichen Gericht

Die Temperaturen steigen, und damit die Lust, im Freien zu essen: Der Beachclub des Pizza-Restaurants „60 Seconds to Napoli“ in der Altstadt hat wieder geöffnet. Und es gibt eine Neuheit auf der Karte für alle, die sich nicht entscheiden können, ob sie lieber Pizza oder Pasta bestellen möchten.

Die Füße im Sand, das Gesicht in der Sonne: Gäste des Pizza-Lokals „60 Seconds to Napoli“ am Großen Burstah 1-3 (Altstadt) können dort nun auch wieder im angrenzenden 500-Quadratmeter-Beachclub essen und trinken. Und noch bis Ende Juni steht ein ungewöhnliches Gericht auf der Karte: ein Pasta-Gericht, das in einer Schüssel aus Pizzateig serviert wird.

„Napoli Beach“ in Hamburg: Hier gibt es Pasta in einer Schüssel aus Pizzateig

Die „Pasta in a Pizza Bowl“ mit Rinderbolognese kostet 18 Euro. Wie man das Ganze essen soll? Das bleibt den Gästen überlassen. „Der Teig kann genutzt werden, um ihn in die Soße zu tunken“, sagt eine Sprecherin zur MOPO. „Man kann aber auch erst die Pasta rausessen und dann den Teig.“ Diese Neuheit käme bisher „sehr gut an bei den Gästen. Es ist natürlich Geschmackssache.“

Das Nudelgericht wird in einer Bowl aus Pizzateig serviert. „60 Seconds to Napoli“ Das Nudelgericht wird in einer Bowl aus Pizzateig serviert.

Die Idee, eine Kombination aus Pizza und Pasta zu kreieren, hatten auch schon die Inhaber des italienischen Restaurants „Vesuvio“ in St. Georg (Kirchenallee 55). Bei der „Pastoni“ wird die eine Seite der Pizza mit üblichen Zutaten, die andere mit einem Nudelgericht nach Wahl belegt. „Den Teil mit den Nudeln klappen wir dann vor dem Backen um, wie bei einer Calzone“, sagt Mit-Inhaber Aschwin Thapa. Der Grund: „Wir haben viele Gäste, die Lust auf Pizza und Pasta haben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Inhaber lüftet Geheimnis: Beliebtes Tapas-Restaurant bekommt völlig neues Konzept

Im August 2023 hatte das „Napoli Beach“, Hamburgs erster Beachclub in der Innenstadt, zum ersten Mal geöffnet. Damals gab es wegen des Ansturms laut Inhaber sogar einen Einlass-Stopp. Hier, direkt am Nikolaifleet, können die Gäste neapolitanische Pizza essen, Longdrinks und Cocktails trinken. Die Pizza wird in original neapolitanischen Pizzaöfen bei 485 Grad genau 60 Sekunden lang gebacken.