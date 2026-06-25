Baustellen, Harley Days und U3-Sperrung: Es wird eng am Wochenende

Mehrere Tausend Biker werden ab Freitag bei den Harley Days erwartet. (Archivbild) picture alliance/dpa | Markus Scholz

Am Wochenende brauchen Hamburger mehr Geduld: Die Harley Days sorgen für viel Motorradverkehr und Sperrungen am Sonntag. Hinzu kommen Baustellen. Fahrten durch die Stadt werden schwierig. Doch auch im Bahnverkehr kommt es zu Einschränkungen.

Mehrere Tausend Motorradfahrer werden ab Freitag zu den Harley Days am Großmarkt erwartet, so die Polizei. Höhepunkt der Veranstaltung ist am Sonntagnachmittag die sogenannte Harley-Parade, bei der die Teilnehmer auf einer rund 30 Kilometer langen Route durch die Stadt fahren.

Baustellen sorgen für Verzögerungen

Anzeige

Autofahrer müssen sich auf eine weitere große Baustelle in Altona einstellen. Ab Freitag wird die Max-Brauer-Allee im Bereich der Sternbrücke nicht befahrbar sein. Die Deutsche Bahn erneuert die Brücke und zwei weitere Eisenbahnüberführungen an der Bahnstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona.

Einschränkungen auf U3, Baustelle in Altona

Anzeige

Die Sperrung dauere voraussichtlich bis zum 2. September, gab die Verkehrsbehörde bekannt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Stresemannstraße und dem Schulterblatt. Die Buslinie 15 (S-Bahnhof Othmarschen – Alsterchaussee) wird umgeleitet.

Auf Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linie U3 kommt ebenfalls eine Einschränkung zu. Die seit 11. Mai bestehende Sperrung der Ringbahn zwischen den Stationen Barmbek und Mundsburg wird ausgeweitet.

Anzeige

Wegen Bauarbeiten wird nun auch der Abschnitt zwischen Mundsburg und der Station Berliner Tor gesperrt, so die Hochbahn. Von Freitagabend (21.30 Uhr) bis zum Betriebsschluss am Sonntag müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen. (dpa/mp)