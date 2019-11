Baustelle ist schuld!: Traurige Änderung auf Hamburgs bekanntestem Weihnachtmarkt

Weihnachts-Fans können es kaum erwarten: Genau in zwei Wochen wird auf dem Rathausmarkt endlich wieder ausgeschenkt. Der Aufbau des traditionellen Roncalli-Weihnachtsmarkts hat bereits begonnen, doch die Baustelle in der Rathauspassage sorgt in diesem Jahr für eine große Änderung im Programm: Der fliegende Weihnachtsmann fällt aus!

Der von Roncalli veranstaltete Weihnachtsmarkt vor der Kulisse des Hamburger Rathauses ist beliebt bei den Hamburgern und den Besuchern aus dem Umland. Fast drei Millionen Besucher kommen jedes Jahr in Hamburgs Zentrum.

Weihnachtsmarkt: Kein fliegender Weihnachtsmann auf dem Hamburger Rathausmarkt

Zu den Highlights zählt auch der fliegende Weihnachtsmann, der traditionell dreimal täglich mit seinem Schlitten über den Hamburger Markt schwebt und dabei die Geschichte von Rudolf, dem Rentier, erzählt. Damit ist es jetzt Schluss – zumindest für dieses Jahr.

Der Weihnachtsmann fliegt mit seinem Schlitten mehrmals täglich über den Weihnachtsmarkt am Rathaus. picture alliance / Bodo Marks/dp Foto:

„Da in diesem Jahr durch die Baustelle am Rathausmarkt alles ein kleines bisschen anders als gewohnt ist, stellt der Aufbau auch eine besondere Herausforderung dar“, teilte Veranstalter Kulturwerft Hamburg mit.

Weihnachtsmarkt in Hamburg: Statt Weihnachtsmann gibt's Rentiere am Rathausmarkt

Konkret heißt das: Aufgrund der Baustelle kann die Lichtertanne nicht aufgestellt werden, an der der Weihnachtsmann hochfährt. „Ein Kran steht im Weg“, sagte Sprecherin Heide Mombächer auf MOPO-Nachfrage. Für Ersatz sei allerdings bereits gesorgt: „Unsere fast echten Rentiere und ein Engel suchen gemeinsam den Weihnachtsmann, der einen Sack voller Geschenke liegengelassen hat.“



Jeden Sonntag zwischen 12 und 15 Uhr werden die Geschenke an Kinder und Erwachsene verteilt – „und an Menschen, die besonders nett sind“, fügte Mombächer hinzu.