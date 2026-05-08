Unangekündigte Bauarbeiten bringen Verkehr teilweise zum Erliegen

Unangekündigte Bauarbeiten auf der Norderelbbrücke haben am Freitag für lange Staus rund um Hamburg gesorgt. Die A1 (Bremen-Lübeck) und A7 (Hannover-Flensburg) seien ungewöhnlich voll, hieß es von der Verkehrsleitzentrale der Polizei. Am Samstag folgt eine Autobahnsperrung.

Auf der Norderelbbrücke wurde an den Leitplanken in der Mitte gearbeitet, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH Nord sagte. Nur zwei statt drei Fahrspuren je Richtung waren frei. Gegen 15.30 Uhr wurden die Bauarbeiten beendet, und die Lage entspannte sich etwas. Die Maßnahme war zuvor nicht öffentlich mitgeteilt worden.

Bauarbeiten an Norderelbbrücke: Stau in Hamburg

Zweiweise staute sich der Verkehr auf der A1 von Süden bis zum Maschener Kreuz und von Norden bis zum Kreuz Hamburg-Ost zurück. Auf der A7 standen die Autos in Richtung Flensburg ab Hamburg-Heimfeld und in Richtung Hannover ab Schnelsen-Nord. Auch die B75 über die innerstädtischen Elbbrücken sowie die Elbquerung der B404 in Geesthacht östlich von Hamburg waren überlastet.

Das könnte Sie auch interessieren: Baustelle und Unfall sorgen für Stau an wichtiger Kreuzung in Hamburg

In Hamburg haben an diesem Freitag die Schulferien und der 837. Hafengeburtstag begonnen. Von Samstagmorgen 6 Uhr bis Sonntagabend 19 Uhr wird die A7 mit dem Elbtunnel in Richtung Hannover gesperrt. Ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale vermutete, dass einige Verkehrsteilnehmer noch vor der Sperrung durchkommen wollten. (dpa/mp)