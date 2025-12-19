Baustart steht fest: Hier werden mehrere Sportplätze komplett modernisiert

Hier soll künftig das ganze Jahr lang gekickt werden: In Wilhelmsburg sollen mehrere Sportplätze modernisiert werden. Nun steht fest, was genau geplant ist und wann der Umbau starten soll. Bevor es losgehen kann, stehen aber noch wichtige Vorarbeiten an.

Die Großspielfelder in der Rahmwerder Straße, der Fährstraße und am Perlstieg sollen fürs ganze Jahr fit gemacht werden. Dafür werden die Sportanlagen zu modernen Kunststoffrasenplätzen umgebaut. Für zwei der Sportplätze steht jetzt fest, was genau geplant ist.

Sportplätze in Wilhelmsburg: Umbau soll im Frühjahr 2026 starten

„Die neuen Kunststoffrasenplätze an der Fährstraße und der Rahmwerder Straße werden gemäß Hamburger Standard mit modernen umlaufenden Wartungswegen, Abstellflächen für Jugend- und Großfeldtore sowie neuen Ballfangzäunen ausgestattet. All das schafft optimale Trainings- und Spielfeldbedingungen für die Vereine und stärkt den Sport auf der Elbinsel“, sagt Ralf Neubauer (SPD), Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte.

Im kommenden Frühjahr soll der große Umbau starten, für den rund drei Millionen Euro in die Hand genommen werden. Finanziert wird die Erneuerung aus Mitteln des Landesbetriebes Immobilienmanagement und Grundvermögen.

Wichtige Vorarbeiten stehen an

Bis zum Jahreswechsel 2026/27 sollen die VereineSV Vorwärts 93 Ost und der FC Türkiye Wilhelmsburg dann wieder auf den Plätzen kicken können.

Doch vorher stehen noch wichtige Vorarbeiten an, wie das Bezirksamt Mitte in einer Mitteilung erklärte. Demnach müssen beide Sportflächen noch auf mögliche Kampfmittelreste geprüft und gegebenenfalls geräumt werden. An der Fährstraße erschwert zudem eine starke Torfschicht unter dem heutigen Naturrasen den geplanten Umbau: Da der Boden kaum Wasser aufnimmt, müssen auch die Entwässerungssysteme komplett erneuert werden. Anschließend folgt die Modernisierung der Sportanlage am Perlstieg. (mp)