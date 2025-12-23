mopo plus logo
Bezirksamt Nord

Das Bezirksamt Nord in Eppendorf befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude (Archivbild). Foto: Patrick Sun

paidBauprojekte in den Bezirken: Alles voller kleiner Kostenfallen?

Ob Gehwege, Spielplätze oder Parks – Hamburgs Bezirke haben allesamt große und kleine Bauprojekte am Start, deren Fortschritt geprüft werden muss. Solange sie sich im Bau befinden, werden sie im Haushalt nämlich nicht abgeschrieben. Das Problem: Bei der Prüfung der Bauprojekte hinken viele Bezirke hinterher. Eine Senatsantwort auf Anfrage der Linken hat jetzt ergeben, wo der Prüfstau besonders groß ist.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

