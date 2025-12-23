Ob Gehwege, Spielplätze oder Parks – Hamburgs Bezirke haben allesamt große und kleine Bauprojekte am Start, deren Fortschritt geprüft werden muss. Solange sie sich im Bau befinden, werden sie im Haushalt nämlich nicht abgeschrieben. Das Problem: Bei der Prüfung der Bauprojekte hinken viele Bezirke hinterher. Eine Senatsantwort auf Anfrage der Linken hat jetzt ergeben, wo der Prüfstau besonders groß ist.





