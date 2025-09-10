mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Hier ist die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ geplant – außer großen Ideen kann man aber nicht viel vorweisen.

Hier ist die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ geplant – außer großen Ideen kann man aber nicht viel vorweisen. Foto: Screenshot Google Earth

  • Öjendorf

paidWohnungs-Großprojekt stockt seit Jahren: Warum passiert hier eigentlich nichts?

kommentar icon
arrow down

2200 neue Wohnungen soll die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ bei Billstedt einmal beheimaten – doch seit mehr als zehn Jahren passiert auf dem Gelände nichts. Wohnen im Grünen mit einem „unmittelbaren Naturerlebnis“, so wird das Quartier weiterhin auf einer eigens angelegten Webseite beworben. Aktuell sieht es nach Anfrage bei der Stadt allerdings nicht danach aus, als ob hier demnächst die Bagger anrollen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test