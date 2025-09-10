2200 neue Wohnungen soll die „Neue Gartenstadt Öjendorf“ bei Billstedt einmal beheimaten – doch seit mehr als zehn Jahren passiert auf dem Gelände nichts. Wohnen im Grünen mit einem „unmittelbaren Naturerlebnis“, so wird das Quartier weiterhin auf einer eigens angelegten Webseite beworben. Aktuell sieht es nach Anfrage bei der Stadt allerdings nicht danach aus, als ob hier demnächst die Bagger anrollen.

