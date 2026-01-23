Bauarbeiten über Monate: Eisenbahnbrücke über Hauptverkehrsader wird saniert

An der Eisenbahnüberführung Holstenstraße haben die Bauarbeiten begonnen. Die Deutsche Bahn saniert dort mehrere Brückenabschnitte auf der S-Bahn-Strecke zwischen Holstenstraße und Altona. Nachdem bei Inspektionen im Sommer Mängel festgestellt worden waren, wurde der Abschnitt für den Bahnverkehr gesperrt.

Seit Januar wurden Schienen, Schwellen und Schotter entfernt. Ab Ende Februar sollen fünf Stahlbetonbrücken mit einer Gesamtlänge von rund 165 Metern und einem Gesamtgewicht von rund 1850 Tonnen zurückgebaut werden. Der Abriss wird etwa vier Monate dauern. Parallel laufen vorbereitende Arbeiten für die spätere Instandsetzung.

Bauarbeiten Holstenstraße: Einschränkungen für den Verkehr

Für den Verkehr gibt es Einschränkungen: Die Rechtsabbiegerspur der Stresemannstraße in Richtung Holstenstraße ist gesperrt, Abbiegen bleibt aber möglich. Zudem wird der Geh- und Radweg im Baustellenbereich gesperrt, Umleitungen sind eingerichtet.

Die Arbeiten sind mit den Maßnahmen an der nahegelegenen Sternbrücke abgestimmt, um zusätzliche Sperrungen zu vermeiden. In der zweiten Jahreshälfte sollen provisorische Hilfsbrücken eingebaut werden. Erst danach kann die S-Bahn auf dem Abschnitt wieder fahren. (rei)