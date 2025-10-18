mopo plus logo
Eine Fähre der HADAG fährt auf der Elbe.

Eine Hadag-Fähre auf der Elbe. Eine Haltestelle wird bald gesperrt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Christopher Tamcke

  • Altona-Altstadt

Bauarbeiten auf Hamburgs liebster Fährlinie – Haltestelle einen Monat lang dicht

Einen Monat lang wird die Haltestelle Dockland (Altona) von zwei Fährlinien der Hadag nicht angefahren. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Die Fährlinien 61 und 62 werden die Haltestelle von kommendem Montag bis Donnerstag, den 20. November, nicht anfahren, wie die Hochbahn auf X bekannt gab. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Wie die Hamburg Port Authority der MOPO auf Nachfrage sagte, werden an dem Anleger Beschichtungsarbeiten durchgeführt und die Schweißnähte überarbeitet.

Die Hadag verweist die Fahrgäste auf alternative Fahrmöglichkeiten, wie die Bushaltestelle Kreuzfahrtterminal Altona.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

