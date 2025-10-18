Bauarbeiten auf Hamburgs liebster Fährlinie – Haltestelle einen Monat lang dicht

Einen Monat lang wird die Haltestelle Dockland (Altona) von zwei Fährlinien der Hadag nicht angefahren. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Die Fährlinien 61 und 62 werden die Haltestelle von kommendem Montag bis Donnerstag, den 20. November, nicht anfahren, wie die Hochbahn auf X bekannt gab. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Moin an alle HADAG-Fahrgäste der Linien 61 und 62, schneller Hinweis für euch: Ab Montag, 20.10. bis 20.11., wird die Haltestelle Dockland saniert und daher nicht angefahren.



Wie die Hamburg Port Authority der MOPO auf Nachfrage sagte, werden an dem Anleger Beschichtungsarbeiten durchgeführt und die Schweißnähte überarbeitet.

Die Hadag verweist die Fahrgäste auf alternative Fahrmöglichkeiten, wie die Bushaltestelle Kreuzfahrtterminal Altona.