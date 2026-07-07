Die Geduldsprobe für Hamburger Autofahrer soll zwei Wochen länger dauern als gedacht. Die Bahn wurde offenbar überrascht.

In luftigen Höhen werden die Bögen für die neue Sternbrücke zusammengesetzt. Florian Quandt

Zwei Wochen mehr Nerverei: Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn (DB) an der Sternbrücke verzögern sich. Die Sperrung der Eisenbahnbrücke soll bis zum 30. August statt bis zum 15. August dauern, wie die DB bekannt gab.

Die Bahn kündigte an, dass die Brücke am 31. August wieder freigegeben werde. Autofahrer sollen bis zum 2. September wieder die angrenzenden Straßen befahren können.

Die Sperrung der Sternbrücke betrifft die sogenannte Verbindungsbahn, eine Eisenbahnstrecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altona. S-Bahnen sowie Regional- und Fernverkehrszüge nutzen sie.

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Die DB nannte mehrere Gründe für die Verzögerung. Unter anderem sei der Baugrund schlechter als aufgrund der Voruntersuchungen erwartet.

Die DB modernisiert während der Ferien den Bahnknoten Hamburg. Das schränkt auch den Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ein. (dpa/tst)