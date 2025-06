Aktuell wird die Spaldingstraße in Hammerbrook vor allem von dichtem Autoverkehr geprägt und bietet wenig bis gar keine Aufenthaltsqualität – doch das soll sich ändern: An der mehrspurigen Verkehrsader sollen gleich mehrere neue Gebäude entstehen, darunter ein sogenanntes „Stadtregal“ für die Öffentlichkeit und eine „Plaza“. Die MOPO stellt die Pläne vor – und sagt, wie Sie sich an den Planungen beteiligen können.