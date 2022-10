Baseball-Partie endet in Massenschlägerei: Männer vor Gericht

Vor drei Jahren eskalierte ein Streit unter Baseball-Spielern. Die Partie der Hamburg Marines gegen die Kieler Seahawks am Mittleren Landweg endete in einer Massenschlägerei und musste abgebrochen werden. Jetzt landet der Fall vor Gericht.

Zwei Männer im Alter von 31 und 40 Jahren müssen sich vor dem Amtsgericht Bergedorf wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Fall liegt bereits drei Jahre zurück. Damals wurde in Billwerder am 27. Juli 2019 auf dem Sportplatz am Mittleren Landweg die Partie Hamburg Marines gegen die Kieler Seahawks in der zweiten Baseball-Bundesliga ausgetragen.

Laut Anklage soll der 31-jährige Spieler der Marines nach Ausweichen eines gegnerischen Wurfs ein Strikeout bekommen und vor Wut seinen Baseballschläger in Richtung des Gegenspielers geworfen haben. Der wurde dadurch am Bein getroffen.

Als der Coach der Seahawks daraufhin eingriff und den Baseballschläger zur Gefahrenabwehr an sich nahm, soll sich auch ein 40-jähriger Marines-Teamkollege eingemischt haben. Beide Angeklagte sollen dem Seahawks-Trainer zwei Faustschläge in den rechten Rippenbogen versetzt haben.

Massenschlägerei nach Baseball-Spiel: Zwei Männer vor Gericht

Als ein Spieler der Seahawks seinem Coach zur Hilfe eilte und die beiden Angeklagten mit Wasser bespritzte, eskalierte die Situation weiter. Der jüngere Angeklagte soll ihm daraufhin mit der Catchermaske ins Gesicht und der ältere mit einem Baseballschläger in Richtung seines Kopfes geschlagen haben.

Dank des beherzten Eingreifens eines weiteren Mitspielers wurde der Schlag abgelenkt und der Spieler nur noch leicht am Kopf getroffen.

Schließlich soll der 31-Jährige einem weiteren Spieler der Seahawks mit einem Helm auf das durch eine Catchermaske geschützte Gesicht und mit dem Baseballschläger auf den Rücken geschlagen haben. Die Schiedsrichter brachen die Partie ab. Wegen des Einsatzes von Keule und Helm als Schlaginstrumente wurden beide Spieler anschließend vom Deutschen Baseball-Verband (DBV) lebenslang gesperrt.

Am Donnerstag gibt es nun ein Wiedersehen vor Gericht.