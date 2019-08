Barrierefrei durch Hamburg: Die nächste Haltestelle ist umgebaut

Eilbek -

Mal eben mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl in die Bahn steigen? An einigen Haltestellen des HVV war das lange nicht so einfach: Aufzüge fehlten, die Bahnsteige waren zu niedrig. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus gehört die U-Bahn-Haltestelle Ritterstraße jetzt auch zu den Stationen ohne komplizierte Hindernisse.

Besonders für Senioren, Menschen mit Behinderung und Familien mit Kinderwagen waren viele HVV-Haltestellen lange Zeit eine schwierige Herausforderung.



Seit 2012 baut der Verkehrsverbund im Rahmen des Senatsprogramms für den beschleunigten barrierefreien Ausbau seine U-Bahn-Haltestellen um.

75 von 92 Haltestellen sind bereits fertiggestellt. Seit Kurzem zählt auch die Ritterstraße im Stadtteil Eilbek dazu. Seit 1962 nutzen täglich rund 12.000 Fahrgäste die Haltestelle.

"Nach gut einem Jahr Bauzeit und Investitionen in Höhe von rund 3,9 Millionen Euro verfügt die Haltestelle nun über zwei neue Aufzüge, erhöhte Bahnsteige zum niveaugleichen Ein- und Ausstieg und einem Leitsystem für sehbehinderte und blinde Menschen", teilte der HVV in einer Pressemitteilung mit.