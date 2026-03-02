Banken, Mullahs und Blaue Moschee: So viel Iran steckt in Hamburg
Nach den Militärschlägen im Iran sind am Wochenende viele Unterstützer, aber auch einige Gegner in Hamburg auf die Straße gegangen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Mullah-Regimes wächst. Tatsächlich hat Hamburg eine der größten iranischen Communitys in Europa – etwa 30.000 persischstämmige Menschen leben hier. Ob Teppichhandel, Banken oder Blaue Moschee, die Einflüsse sind über Jahrhunderte gewachsen und überall in der Stadt sichtbar. Wo genau, das lesen Sie hier. /b>
