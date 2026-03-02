Nach den Militärschlägen im Iran sind am Wochenende viele Unterstützer, aber auch einige Gegner in Hamburg auf die Straße gegangen. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Mullah-Regimes wächst. Tatsächlich hat Hamburg eine der größten iranischen Communitys in Europa – etwa 30.000 persischstämmige Menschen leben hier. Ob Teppichhandel, Banken oder Blaue Moschee, die Einflüsse sind über Jahrhunderte gewachsen und überall in der Stadt sichtbar. Wo genau, das lesen Sie hier. /b>





