Band-Absage bringt Hamburger Club auf die Palme – dann kommt die Überraschung

Nach einer kurzfristigen Absage war der Ärger beim Hamburger Monkeys Music Club groß. Jetzt gibt es eine überraschende Lösung: Deez Nuts wollen am selben Tag beim Festival und anschließend doch noch in Hamburg spielen.

Deez-Nuts-Sänger JJ Peters bei einem Auftritt der australischen Hardcore-Band im Jahr 2021. Nach Ärger um eine zunächst abgesagte Hamburg-Show soll die Band nun doch im Monkeys Music Club spielen. picture alliance / Photoshot | -

Erst sagt die Hardcore-Band Deez Nuts ihren Auftritt im Hamburger Monkeys Music Club ab, dann hagelt es Kritik. Jetzt die überraschende Wende: Die Musiker wollen offenbar einfach beide Shows spielen.

Die Absage hatte für ordentlich Ärger gesorgt. Deez Nuts sollten am Sonnabend im Monkeys Music Club in Hamburg auftreten – stattdessen war plötzlich ein Auftritt beim Tells Bells Festival vorgesehen. Vor allem beim Hamburger Club kam das gar nicht gut an.

Nun gibt es eine Lösung. Und die fällt ungewöhnlich aus.

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Wie das Tells Bells Festival auf Instagram mitteilt, wollen Deez Nuts am Sonnabend zunächst mittags beim Festival spielen – und anschließend direkt nach Hamburg fahren, um am selben Tag doch noch im Monkeys auf der Bühne zu stehen.

Nach Kritik: Deez Nuts spielen offenbar beide Shows

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Das Festival stellt dabei klar, den Ärger des Hamburger Clubs verstehen zu können. Clubs wie das Monkeys seien „das Rückgrat der europäischen Punk- und Hardcore-Szene“.

Band und Booking hätten nach der Kritik nach einer Lösung gesucht. Dass Deez Nuts nun beide Termine wahrnehmen wollen, wertet das Festival ausdrücklich als positives Zeichen. „Das ist der richtige Weg“, heißt es in dem Statement. Auch aus dem Monkeys kommt inzwischen Entwarnung. Unter dem Beitrag bedankt sich der Club für die Klarstellung und schreibt: „Niemand macht euch ’nen Vorwurf. Alles tutti.“

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Nicht alle Fans sind überzeugt

In den Kommentaren wird die Lösung überwiegend gefeiert. Einige Nutzer merken allerdings an, dass es den öffentlichen Ärger offenbar erst gebraucht habe, bevor nach einem Kompromiss gesucht wurde. Das Tells Bells Festival sieht gerade darin den entscheidenden Punkt: Kritik anzunehmen und anschließend eine Lösung zu finden, sei genau der Umgang, den es in der Szene brauche.

Aus einer abgesagten Hamburg-Show wird damit nun ein straffes Doppelprogramm: erst Festival, dann Fahrt nach Hamburg, dann noch einmal Bühne. Für die Fans im Monkeys dürfte vor allem das zählen: Das Konzert soll nun doch stattfinden.