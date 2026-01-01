Bahnverkehr stundenlang unterbrochen – Verzögerungen zwischen Kiel und Hamburg

Wegen einer Weichen- und mehrerer Signalstörungen kommt es aktuell noch zu Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel. Besonders aus Richtung Norden gibt es aktuell Verspätungen – zwischenzeitlich war der Zugverkehr komplett eingestellt.

Etwa drei Stunden dauerte die Störung in Elmshorn am Neujahrstag, währenddessen strandeten zahlreiche Fahrgäste an den entsprechenden Bahnhöfen an der Strecke.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn der MOPO mitteilte, waren die Probleme zwar gegen 14.52 Uhr wieder behoben, aktuell kommt es aber immer noch zu Verzögerungen, vor allem bei den Regionalbahnen und besonders aus Richtung Norden, da der Zugverkehr erst langsam wieder aufgenommen werden konnte. (prei)