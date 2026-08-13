Direktzüge zwischen Elmshorn und Hamburg sollten eigentlich wieder fahren. Doch eine defekte Weiche sorgt weiter für Einschränkungen.

Die erhoffte Rückkehr der Direktzüge zwischen Elmshorn und Hamburg fällt vorerst aus. Wegen einer defekten Weiche in Eidelstedt bleibt der Regionalverkehr eingeschränkt – voraussichtlich bis Donnerstag in die Nachmittagsstunden.

Nach Bauarbeiten sollten eigentlich wieder Regionalexpress-Züge zwischen Elmshorn und Altona fahren. Doch daraus wird zunächst nichts: Eine defekte Weiche in Eidelstedt sorgt weiterhin für Einschränkungen im Regionalverkehr. Betroffen sind vor allem die Linien RE6, RE7 und RE70.

Nach aktueller Information der Deutschen Bahn dauern die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden. Für Pendler bedeutet das erneut Umwege und längere Fahrzeiten. Beim RE6 enden und beginnen die Züge aus Richtung Westerland weiterhin in Elmshorn. Für die Weiterfahrt geht es mit dem RE70 bis Pinneberg und von dort mit der S3 nach Hamburg.

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Einschränkungen auf den Linien RE7 und RE70

Auch beim RE7 gibt es Einschränkungen: Die Züge aus Richtung Flensburg und Kiel enden beziehungsweise beginnen in Neumünster. Von dort geht es mit dem RE70 bis Pinneberg, anschließend mit der S3 weiter nach Hamburg.

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Der RE70 aus Kiel endet in Pinneberg. Wer weiter nach Hamburg möchte, muss dort in die S3 umsteigen. Bei einzelnen Zügen kann es Abweichungen geben, etwa dass sie bereits in Itzehoe enden oder außerplanmäßig bis Pinneberg fahren.

Die Nordbahn ist von der Weichenstörung nicht betroffen. Ihre Züge enden wegen der laufenden Bauarbeiten in Hamburg allerdings ohnehin weiterhin in Pinneberg. (rei)