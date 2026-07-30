Regionalbahnen verspäten sich, Fernzüge werden umgeleitet: Auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover gibt es nach einem Oberleitungsschaden Probleme.

Im Bereich des Bahnhofs Maschen gab es am Donnerstagnachmittag ein Feuer an der Strecke. JOTO

Wegen eines Oberleitungsschadens kommt es seit Donnerstagnachmittag im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Hannover zu Verspätungen.

Fernzüge zwischen den beiden Städten würden über Rotenburg (Wümme) umgeleitet und verspäteten sich daher um etwa eine halbe Stunde, sagte eine Bahnsprecherin. Wann der Bahnverkehr wieder regulär laufen sollte, war zunächst nicht klar.

Der Oberleitungsschaden im Bereich Maschen (Landkreis Harburg) sollte repariert werden. Als der Schaden auftrat, gab es in der Nähe des Maschener Bahnhofs zur gleichen Zeit ein Feuer auf der Strecke und einen Feuerwehreinsatz. Wie die Bundespolizei mitteilte, hat vermutlich ein abgerissener Stromabnehmer eines Metronom-Zuges den Brand verursacht.

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Oberleitungsschaden: Massive Verspätungen und Ausfälle

Nach Angaben der Bahngesellschaft Metronom war auch der Regionalverkehr der Metronom-Linien RE3 und RB31 auf der Strecke Hamburg – Lüneburg – Uelzen von dem Oberleitungsschaden betroffen. Es komme zu massiven Verspätungen und Ausfällen, teilte das Unternehmen mit. Zudem sorgte demnach am Nachmittag auch ein Böschungsbrand bei Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) für Probleme.

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„Bitte habt Geduld, sucht Schatten auf und versorgt Euch ausreichend mit Wasser“, teilte Metronom in einer Nachricht an Reisende mit. Eine Lösung des Problems werde nach Angaben des Betreibers zeitnah kommuniziert. (dpa/joto)