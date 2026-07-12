Kann das historische Gebäude des S-Bahnhofs Sülldorf doch noch gerettet werden? Nun hat sich auch eine Partei hinter die Forderungen der Sülldorfer gestellt.

Eine S-Bahn fährt in den Bahnhof Sülldorf ein. Rechts und links im Bild: Die rot-weißen „Formsignale“. Florian Quandt

Im Streit um den S-Bahnhof Sülldorf hat sich nun die Politik eingeschaltet. Die Linke hat einen Antrag für den Erhalt des alten Bahnhofsgebäudes in den Hauptausschuss der Bezirksversammlung Altona eingebracht. An die Stadt hat sie konkrete Forderungen!

Statt den Abriss fordert die Linke den Erhalt des Bahnhofs Sülldorf. Die Stadt soll das Gebäude kaufen und dessen Verwaltung übernehmen, während das Bezirksamt Altona die Mittel für Kauf, Sanierung und den späteren Betrieb bereitstellen soll, heißt es im Antrag.

Gemeinsam mit den Anwohnern soll ein neues Konzept für die Nutzung des S-Bahnhofgebäudes entstehen: mit Café und Kiosk sowie einem neuen Stadtteilhaus. Die „Bike & Ride”-Anlage soll woanders gebaut werden, so Die Linke.

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Die Pläne der DB für den S-Bahnhof Sülldorf

Geht es dagegen nach der Deutschen Bahn (DB), soll der Bahnhofsvorplatz künftig als „Bike & Ride”-Abstellanlage sowie als Eventfläche für mobile Obstände oder Foodtrucks dienen. Grund für den geplanten Abriss seien laut DB die wenigen Besucher des Bahnhofes sowie mehrere leerstehende Läden im Bahnhofsgebäude.

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Sülldorfer protestierten gegen den Abriss

Das Vorhaben der Deutschen Bahn (DB), das historische Bahnhofsgebäude samt des letzten mechanischen Stellwerks abzureißen, stieß in Sülldorf auf heftigen Widerstand. Am vergangenen Montag hatten bereits zahlreiche Einwohner für den Erhalt des Bahnhofsgebäudes protestiert. Der inoffizielle Stadtteilbeirat, das „SülldorfForum”, schlägt die Umwandlung des historischen Gebäudes in einen Stadtteilmittelpunkt vor.

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In Sülldorf gibt es bislang keinen Ortskern, nur wenige Sozial- und Kultureinrichtungen und noch kein Stadtteilzentrum. „Ein Ankauf des Bahnhofsgebäudes durch die Stadt wäre für den städteplanerisch bisher vernachlässigten Stadtteil eine Chance, sich neu auszurichten”, heißt es im Antrag der Linken. (mp)







