Bahnhofsumfeld wird neu gestaltet – monatelange Bauarbeiten beginnen

Sie ist eine beliebte Strecke, um von Ottensen zur A7 zu kommen, bis zu 15.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs. Doch die Friedensallee ist marode. Am 10. März startet das Bezirksamt Altona rund um den Bahnhof Bahrenfeld mit den monatelangen Bauarbeiten. Es sind mehrere Sperrungen geplant.

Zwischen Friesenweg und Händelstraße soll die Verkehrsführung für den Fuß-, Rad- und Busverkehr verbessert werden. Die Querung sowie Radwege sollen optimiert und Gehwege verbreitert werden. Die Bushaltestellen werden endlich barrierefrei und verlängert.

Monatelang Baustelle an der Friedensallee: So lang soll’s dauern

Die Baumaßnahme wird in mehreren Abschnitten durchgeführt. Los geht’s am kommenden Dienstag – die Arbeiten an der östlichen Halbseite der Friedensallee starten. Die Straße wird in Fahrtrichtung Nord dann zur Einbahnstraße. Gleiches gilt für den Mai, wenn die Arbeiten an der westlichen Halbseite losgehen. Während der Sommerferien (9. Juli bis 19. August) ist die Vollsperrung des Abschnitts geplant. Im Anschluss arbeitet das Bezirksamt an den Gehwegen, die Fahrbahnen sind dann wieder frei. Ende November 2026 soll alles fertig sein.

Ebenfalls teilweise eingeschränkt wird auch der Busverkehr. Busse werden während der gesamten Bauzeit über den Bahrenfelder Kirchenweg umgeleitet. Für Radfahrer gibt es eine ausgeschilderte Umleitung. Anlieger des Baufeldes sollen frühzeitig über alle Umstellungen informiert werden. „Eine fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke ist jederzeit gewährleistet“, heißt es vom Bezirksamt Altona.

Das könnte Sie auch interessieren: Hochbahn, VHH und Co.: Warum schon bald neue Streiks drohen

Gesamtkosten der Baumaßnahme an der Friedensallee: rund 3,3 Millionen Euro. Sie werden aus Mitteln des „Bündnis für den Rad- und Fußverkehr“ der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende gestellt. (js)