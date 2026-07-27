Der Widerstand gegen den geplanten Abriss des Sülldorfer Bahnhofs wächst. Was nun der Denkmalverein Hamburg fordert.

Der Streit um das historische Bahnhofsgebäude in Sülldorf geht in die nächste Runde. Nun hat sich auch der Denkmalverein Hamburg zu Wort gemeldet. Verliert Sülldorf ein Stück Eisenbahngeschichte?

„Auch wir plädieren aufgrund der verkehrsgeschichtlichen und ortsbildprägenden Bedeutung des Bahnhofs dafür, das historische Gebäude zu erhalten und nach einer neuen Nutzungsperspektive zu suchen”, schreibt der Denkmalschutzverein auf Facebook.

Nun hat der Verein den Sülldorfer Bahnhof als „gefährdet” eingestuft. Besonders das Stellwerk sei erhaltenswürdig, betont der Verein: Es sei eine der letzten in Betrieb befindlichen Anlagen seiner Art. Mit dem Abriss des Gebäudes verliere der Stadtteil ein Stück seiner Eisenbahngeschichte.

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Bahnhof Sülldorf in schlechtem Zustand

Schon im Jahr 2024 sei auf Initiative der Bezirksversammlung Altona versucht worden, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Das Denkmalschutzamt hatte dies jedoch wegen großer baulicher Veränderungen in den 1920er und 1950er Jahren abgelehnt, so der Denkmalschutzverein.

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Ein weiteres Problem: Hausschwamm und Schimmel befielen seit Jahren das Gebäude , einige Baustoffe seien asbesthaltig. Kurzum: Der Zustand sei schlecht. „Da fragt man sich natürlich, wieso die Bahn es überhaupt erst so weit hat kommen lassen”, heißt es seitens des Denkmalschutzvereins.

Was DB, Anwohner und eine Partei fordern

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Dem Bahnhofsgebäude aus Backstein aus dem Jahr 1833 – inklusive Bahnwärterwohnung – und dem Stellwerk aus dem Jahr 1927 – samt museumsreifer Technik – droht der Abriss. Geht es nach der Deutschen Bahn (DB), soll der Bahnhofsvorplatz künftig als „Bike & Ride”-Abstellanlage sowie als Eventfläche für mobile Obstände oder Foodtrucks dienen.

Anfang Juli hatten zahlreiche Anwohner gegen den geplanten Abriss des Bahnhofsgebäudes in Sülldorf demonstriert. Stattdessen könnte in dem Bahnhofsgebäude ein Stadtteil-Treffpunkt mit Sozial- und Kultureinrichtungen entstehen, so ihr Vorschlag. Das unterstütze auch die Partei Die Linke. Daraufhin brachte sie einen Antrag für den Erhalt des alten Bahnhofsgebäudes in den Hauptausschuss der Bezirksversammlung Altona ein.







