Sperrungen und Ausfälle: Passend zu den Hamburger Sommerferien stellt die Deutsche Bahn den Zugverkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona ein – nun ist auch der Autozug-Verkehr betroffen.

Der Autozugverkehr in Hamburg-Altona wird für mehr als drei Wochen gesperrt. (Archivbild) picture alliance/dpa | Soeren Stache

Entspannt mit dem Auto und der Familie in den Urlaub fahren kann demnächst schwieriger werden – vor allem, wenn man auf den Autozug angewiesen ist. Hamburgs wichtigste Autoreisezug-Anlage bleibt für knapp vier Wochen gesperrt – und das ausgerechnet in der Hauptreisesaison.

Ausfälle beim Autozug

Der Grund liegt nicht bei den Autozug-Anbietern, sondern bei der Deutschen Bahn-Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO, die für das Schienennetz verantwortlich ist. Wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage des „Abendblatts“ bestätigte, sind die fünfwöchigen Bauarbeiten auf der Hamburger Verbindungsbahn für die abgesagten Autozug-Reisen verantwortlich. Demnach sind Abfahrten der Autozüge aus Altona zwischen dem 20. Juli und dem 14. August nicht möglich.

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Wegen dieser Arbeiten sind insgesamt 17 Verbindungen betroffen, teilte ein Sprecher des Autozugbetreibers Urlaubs-Express dem „Abendblatt“ mit. Dabei habe der deutsche Infrastruktur-Betreiber „DB InfraGO” kurzfristig die Baumaßnahmen in Hamburg beschlossen.

Brückenneubau stoppt den Zugverkehr

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Hintergrund der Sperrung der Strecke Altona–Hauptbahnhof ist der Neubau von drei Eisenbahnbrücken. Der Zugverkehr zwischen den beiden Haltestellen wird dabei für fünf Wochen eingestellt. Betroffen sind hierbei die Sternbrücke sowie die Überführungen Schanzen- und Holstenstraße.

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Laut der DB beschränken sich die Ausfälle jedoch nicht nur auf die Autozüge, sondern treffen auch den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Die S-Bahnen werden vom 17. Juli bis zum 13. August zwischen den Haltestellen Sternschanze und Altona ausgesetzt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll eingerichtet werden. (tfs)