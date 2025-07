Bahn fährt ab Mai zwischen diesen Metropolen – mit Halt in Hamburg!

Die Deutsche Bahn und ihre Partner in den Nachbarländern sehen im internationalen Zugverkehr viel Potenzial. 2026 geht eine neue Direktverbindung an den Start, die zwei europäische Metropolen miteinander verbindet – mit Halt in in Hamburg!

Bahnreisende können ab Mai 2026 ohne Umstieg von Prag über Berlin nach Kopenhagen fahren. Die Züge halten auf ihrer Fahrt auch in Dresden und Hamburg, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fahrt zwischen Berlin und Kopenhagen dauert demnach sieben Stunden, in elf Stunden geht es von Prag nach Kopenhagen. Jeden Tag fahren dann je zwei Züge pro Richtung, hinzu kommt eine saisonale Nachtverbindung.

Direktverbindung zwischen Prag und Kopenhagen

Die neue Direktverbindung ist eine Kooperation der Deutschen Bahn mit der Dänischen Staatsbahn DSB und der tschechischen ČD. Die neue Verbindung ist das erste von insgesamt zehn von der Europäischen Kommission unterstützten Pilotprojekten zur Förderung grenzüberschreitender Bahnverbindungen.

Als Fahrzeug kommt zwischen Prag und Kopenhagen der ComfortJet der ČD zum Einsatz. Die neuen Züge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 230 Kilometern pro Stunde und verfügen über 555 Sitzplätze, davon 99 in der 1. Klasse. An Bord gibt es zudem Platz für zwölf Fahrräder. (dpa/mp)