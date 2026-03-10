Bahn rasiert Hecke an Lombardsbrücke – für die Forschung wichtige Pflanzen futsch!
Seit 81 Jahren wird an ein und derselben Stelle in Hamburg mithilfe einer Pflanze der Erstfrühling bestimmt. Jens Iska-Holtz kümmert sich seit 42 Jahren ehrenamtlich um diese Aufgabe – auch für den Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch als er kürzlich wie gewohnt nach den Forsythien an der Lombardsbrücke sehen wollte, waren sie verschwunden. Abgeholzt von der Deutschen Bahn.
