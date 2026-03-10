mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jens Iska-Holtz und seine Frau

Jens Iska-Holtz und seine Frau vor den abgeholzten, historischen Forsythien-Sträuchern. Foto: / Florian Quandt

  • Neustadt

paidBahn rasiert Hecke an Lombardsbrücke – für die Forschung wichtige Pflanzen futsch!

kommentar icon
arrow down

Seit 81 Jahren wird an ein und derselben Stelle in Hamburg mithilfe einer Pflanze der Erstfrühling bestimmt. Jens Iska-Holtz kümmert sich seit 42 Jahren ehrenamtlich um diese Aufgabe – auch für den Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch als er kürzlich wie gewohnt nach den Forsythien an der Lombardsbrücke sehen wollte, waren sie verschwunden. Abgeholzt von der Deutschen Bahn.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test