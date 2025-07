Bahn plant mehrere Baustellen in Hamburg: Hier wird’s in den Ferien nervig!

Sommerferienzeit ist Baustellenzeit bei der Deutschen Bahn (DB): Mehrere Brücken zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Altona werden repariert und modernisiert. Das verursacht Einschränkungen im Fern-, Nah- und S-Bahnverkehr. Die Arbeiten finden extra in den Ferien statt, wenn das Verkehrsaufkommen niedriger ist.



Betroffen sind die Brücken an der Alster und Ferdinandstor sowie an der Sternbrücke und Schanzenbrücke. Dort wird jeweils von Freitag, 25. Juli, bis Montag, 4. August gearbeitet. Das wirkt sich auch auf den Fernverkehr aus: Die Fahrpläne im Großraum Hamburg ändern sich während der Bauzeit. Fernverkehrszüge von oder nach Altona beginnen bzw. enden schon am Hauptbahnhof. Züge von oder nach Dänemark beginnen oder enden in Altona. Auch das Zugangebot in Richtung Berlin, Hannover, Frankfurt und Süddeutschland ist eingeschränkt.

Diese Einschränkungen sind im Regionalverkehr geplant

Regionalzüge verkehren wegen der Brückenarbeiten in den Sommerferien ebenfalls anders: Vom 25. Juli um 23 Uhr bis zum 4. August um 4 Uhr starten und enden die Züge der Linien RE 7 (Hamburg–Kiel/Flensburg) und RE 70 (Hamburg–Kiel) in Altona statt am Hauptbahnhof. Beide Linien werden nicht am Hauptbahnhof und am Dammtor halten.

Auch die Nordbahn-Züge und der S-Bahnverkehr sind von den Brückenarbeiten betroffen. Alle Anpassungen im Nah-, Regional- und Fernverkehr sind bereits in den digitalen Fahrplanauskünften enthalten. Trotzdem empfiehlt die Bahn Reisenden, sich vor Fahrtantritt online oder telefonisch über aktuelle Fahrplanänderungen zu informieren. (mp)