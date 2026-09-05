Die Strecke von Hamburg nach Berlin ist zwar wieder offen, pünktlicher wurden die Züge aber nicht – im Gegenteil. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Jens Büttner

Fast ein Jahr lang wurde zwischen Hamburg und Berlin gebaut, das Ziel der als „Generalsaneriung“ angekündigten Arbeiten waren weniger Störungen und pünktlichere Züge. Doch eine parlamentarische Anfrage von zwei Hamburger Bundestagsabgeordneten der Grünen zeigt jetzt: Nach der Öffnung im Juni fällt die Bilanz ernüchternd aus.

In nur 43 Tagen zählte die Deutsche Bahn 3150 Verspätungen. Besonders häufig geriet der Fahrplan im Juni aus dem Takt. Vier von fünf Zügen auf der Strecke waren unpünktlich. Im Juli war es kaum besser: Da waren immer noch fast drei Viertel verspätet. Mehr als 170 Züge fielen sogar komplett aus – im Schnitt sind das etwa vier pro Tag. Vor der Sanierung fuhr immerhin die Hälfte der Züge nach Fahrplan.

Dabei wollte die Deutsche Bahn mit der Generalsanierung doch eigentlich das Gegenteil erreichen, die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Züge zwischen den beiden größten Städten Deutschlands deutlich verbessern.

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Bahnstrecke Hamburg–Berlin: Weiter viele Verspätungen

Die Gründe für die Probleme laut Deutscher Bahn: Hitzetage, verspätete vorausfahrende Züge, Verzögerungen bei Bauarbeiten und noch vorhandene Mängel. Auch die Signaltechnik ist nach Angaben der Bahn noch immer nicht vollständig auf dem neuesten Stand, wie der NDR zuerst berichtete.

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Für die Grünen-Bundestagsabgeordneten Linda Heitmann und Katharina Beck ist das Ergebnis enttäuschend. „Nachdem die lange gesperrte Strecke nun wiedereröffnet ist, wurden selbst niedrige Erwartungen über ihre Funktionsfähigkeit leider noch untertroffen“, kritisieren sie. Dass weder die Deutsche Bahn (DB) noch die Bundesregierung Besserung geloben, sei „schwer erträglich“.

Die Abgeordneten fordern, dass die Bahn bei Verspätungen und Ausfällen schneller erklären müsse, was los ist, wie lange es dauert und welche Alternativen es gibt. Außerdem müsse sie sich besser auf Hitzetage vorbereiten und betroffene Fahrgäste angemessener entschädigen. Auch die Bundesregierung nehmen Heitmann und Beck in die Pflicht: Sie solle mehr Geld für die Sanierung und den Ausbau der Schiene bereitstellen. (mp)