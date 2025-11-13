mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein vertrautes Bild am Hamburger Hauptbahnhof: Volle Bahnsteige, verspätete Züge.

Volle Bahnsteige, verspätete Züge am Hamburger Hauptbahnhof (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt

  • Rahlstedt

Bahn-Chaos: Defekt behoben – Züge weiter verspätet

kommentar icon
arrow down

Pendler auf der Strecke zwischen Lübeck und Hamburg müssen sich weiter in Geduld üben: Wegen eines technischen Defekts herrschte seit Mittwochabend Bahn-Chaos im Hamburger Osten. Die Reparatur zwischen Bad Oldesloe und Rahlstedt ist zwar seit Donnerstagmorgen behoben, störungsfrei läuft der Betrieb aber noch nicht.

„Bitte rechnen Sie noch mit Verspätungen und Zugausfällen bis sich der Zugverkehr wieder stabilisiert hat“, gab die Deutsche Bahn am Donnerstagmorgen bekannt. Betroffen von den Reparaturarbeiten war insbesondere die Linie RE 8 (Lübeck–Hamburg), die komplett ausfiel.

Bahn-Chaos in Hamburg-Rahlstedt

Für die Strecke zwischen Hamburg-Rahlstedt und Bad Oldesloe hatte die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der war speziell im Feierabendverkehr am Mittwochabend aber hoffnungslos überlastet, wie das „Abendblatt“ berichtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Rückschlag für Diebsteich-Pläne: Bahn verliert vor Gericht

Hunderte Fahrgäste warteten am Bahnhof Rahlstedt auf die wenigen Busse. Etliche von ihnen riefen sich Taxis, die dann aber die Wege blockierten, sodass die Polizei eingreifen musste.

Die RE 80 (Lübeck Hbf – Ahrensburg – Hamburg Hbf) verkehrte am Donnerstag laut Bahn planmäßig. Die Regionalbahn RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg Hbf) fuhr nur im Stundentakt. (tst)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test