Bäckerei-Kette eröffnet riesiges Café mit einer Besonderheit

Noch wird umgebaut: Ende März soll in Harburg ein Café des Bäckers „Junge“ eröffnen – mit viel Platz zum Sitzen und umfangreichem Frühstück. Die MOPO hat nachgefragt, was die Gäste erwartet.

Viel zu erkennen gibt es noch nicht, an der Adresse Sand 41 in Harburg. Doch der Schriftzug „Es wird ein Junge“ lässt es erahnen: Am 26. März eröffnet hier ein Bäckerei-Café der Kette. Es wird – nach der Filiale im Phoenix-Center und am Großmoordamm – das dritte in Harburg.

Bäcker „Junge“: Harburg bekommt weiteres Café

Und es soll groß werden, mit 90 Sitzplätzen drinnen und weiteren 70 im Außenbereich. Neben Brot, Brötchen und Kuchen zum Mitnehmen (auch sonntags) kriegen die Gäste hier vor Ort „individuell zusammenstellbare Verwöhnfrühstücke, deftig oder süß“, sagt Gerd Hofrichter, Sprecher des Lübecker Familienunternehmens. Das Angebot sei für Anwohner und Pendler gedacht. Als Besonderheit warte auf Kinder eine Spielecke.

Rund 220 Bäckereien von „Junge" gibt es im ganzen Norden und in Berlin.

Wer es eilig hat und nicht anstehen möchte, kann Gebäck und Kaffee auch online vorbestellen und, abseits der Warteschlange, abholen.

„Wir generieren schon seit langem Umsatz im Gastro-Bereich. In unseren Cafés gibt es auch Salate, Bowls und Eierspeisen“, so Hofrichter. „Die Gäste nehmen sie als Treffpunkt sehr gut an.“ (sir)