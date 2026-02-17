mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Helles haus mit parkenden Autos

Hinten die Junge-Filiale, vorne das Gebäude des Restaurants Lema: Um die Parkplätze gibt es nun Ärger Foto: / Florian Quandt

  • Iserbrook

paid40 Euro-Ticket für einen Restaurant-Besuch: Der irre Parkplatz-Zoff von Iserbrook

kommentar icon
arrow down

Wenn auf einem Schild steht „Parken nur während der Öffnungszeiten erlaubt“, es aber zwei Geschäfte an der Adresse gibt – wessen Öffnungszeiten sind dann gemeint? An diesem Problem hat sich in Iserbrook ein Riesenzoff entzündet. Unklare Schilder und Strafzettel sorgen für Verdruss – nun verteidigt sich die Bäckerei-Kette Junge, die als Auftraggeber hinter den ungeliebten „Zahlungsaufforderungen“ steht.

Der Tatort: ein hellgelbes Gebäudeensemble an der Schenefelder Landstraße 190, erbaut 1892 als „Waldhotel“. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass hier einmal ein idyllisches Ausflugsziel samt Tanzlokal war – inzwischen rauscht der Verkehr vierspurig vorbei. In einem flachen Anbau ist seit 2010 eine Junge-Filiale untergebracht, im einstigen Hotel hat vor einigen Monaten das Restaurant „Lema“ eröffnet, eine Pizzeria.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test