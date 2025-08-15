Baden, klettern, schlemmen: Urlaubsfeeling in Hamburg-Mitte
An einem einzigen Tag (fast) kostenlos Schiff fahren, skaten, klettern, auf einem Hochbunker entspannen und auf der „Wilden Maus“ echte Adrenalinkicks erleben, das geht nur im Bezirk Hamburg-Mitte. Es braucht also keine Fernreise, Sie können auch in der Hansestadt richtige Urlaubsgefühle bekommen.
Wer an Hamburg-Mitte denkt, sieht vielleicht zuerst den Hauptbahnhof, den Jungfernstieg und überfüllte Shopping-Straßen vor sich, die man am Wochenende lieber meiden sollte. Aber der Bezirk ist viel mehr als das: Schließlich ist er der einzige, der sich vom westlichen bis zum östlichen Stadtrand zieht.
Die Veddel, Billstedt, St. Pauli, St. Georg und Neuwerk in der Elbmündung – auch sie gehören zu den 19 Stadtteilen des Bezirks. Für die vielfältigen Aktivitäten, die wir für Mitte vorschlagen, brauchen Sie wohl mehr als nur einen Tag.
